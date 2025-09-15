В аэропорту крупного российского города задерживаются рейсы

В новосибирском аэропорту «Толмачево» в понедельник, 15 сентября, задерживаются на прилет 13 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло авиагавани.
С опозданием в Новосибирск должны прибыть самолеты из Якутска, Владивостока, Благовещенска, Мирного, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Норильска, Сочи, Антальи, Стамбула и Дубая. Задержки достигают нескольких часов.
Также онлайн-табло информирует об отмене одного рейса из Норильска.
Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Москве из-за загоревшего двигателя.
