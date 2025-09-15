Глава МИД Сикорский предложил закрыть небо над Украиной

Сикорский отметил, что украинские вооруженные силы демонстрируют более высокую готовность к борьбе с беспилотниками по сравнению с польской армией. Тем не менее, министр выразил мнение, что войска его страны могли бы внести значительный вклад в нейтрализацию некоторых типов дронов.