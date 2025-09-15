Ричмонд
Глава МИД Сикорский предложил закрыть небо над Украиной

Польский дипломат отметил, что вопрос о закрытии неба над Украиной поднимался год назад.

Источник: Комсомольская правда

Европейскому Союзу и НАТО стоит рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если Украина попросит нас сбивать их над своей территорией, это будет для нас выгодно», — резюмировал польский дипломат в разговоре с прессой.

Сикорский отметил, что украинские вооруженные силы демонстрируют более высокую готовность к борьбе с беспилотниками по сравнению с польской армией. Тем не менее, министр выразил мнение, что войска его страны могли бы внести значительный вклад в нейтрализацию некоторых типов дронов.

Также Сикорский отметил, что этот вопрос уже поднимался год назад, но страны НАТО не пришли к общему знаменателю, поэтому Варшава предложила обсудить проблему еще раз.

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, польские военные хотят отправиться на Украину, чтобы поучиться сбивать дроны. Однако присутствие западного контингента на Украине неприемлемо для Москвы, об этом Кремль заявлял неоднократно.

