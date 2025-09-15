«Если Украина попросит нас сбивать их над своей территорией, это будет для нас выгодно», — резюмировал польский дипломат в разговоре с прессой.
Сикорский отметил, что украинские вооруженные силы демонстрируют более высокую готовность к борьбе с беспилотниками по сравнению с польской армией. Тем не менее, министр выразил мнение, что войска его страны могли бы внести значительный вклад в нейтрализацию некоторых типов дронов.
Также Сикорский отметил, что этот вопрос уже поднимался год назад, но страны НАТО не пришли к общему знаменателю, поэтому Варшава предложила обсудить проблему еще раз.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, польские военные хотят отправиться на Украину, чтобы поучиться сбивать дроны. Однако присутствие западного контингента на Украине неприемлемо для Москвы, об этом Кремль заявлял неоднократно.