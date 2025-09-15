Россиянам объяснили, существуют ли защищенные от списания денег банковские карты

Также Верховный суд России признал незаконным списание денежных средств без согласия клиентов банка, которые являются владельцем счета. Решение было принято после рассмотрения случая, который произошел в 2022 году. Банк самостоятельно произвел списание денежных средств в размере 783 тысячи евро со счета Тамары Шкулевой. Женщина получила на личный счет средства в качестве выплаты по облигациям, но через несколько месяцев банк списал данную сумму, вернув их обратно.