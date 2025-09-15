Россиянам объяснили, существуют ли защищенные от списания денег банковские карты

Миф о том, что якобы есть некие защищенные от списания денег банковские карты, выгоден только мошенникам. На самом же деле, таких карт не существует. Об этом со ссылкой на аналитика финансового маркетплейса Банки. Ру Эрянию Бочкину сообщает агентство «Прайм».
«Любой банковский продукт, предназначенный для расчетов, платежей и других операций со средствами по определению дает возможность списания денег», — заявила эксперт.
Часть банковских инструментов может лишь несколько усложнить процесс вывода денег со счетов клиентов банка. Это, например, брокерский счет, когда преступнику необходимо знать коды и пароли для входа на инвестплатформу, и вклад в банке, когда без личного присутствия клиента деньги не могут быть выданы.
Но и в этих случаях, отмечает Эряния Бочкина, преступники находят лазейки. Потому главная защита денег клиента — личная бдительность и критичное отношение к звонкам с неизвестных номеров.
Также Верховный суд России признал незаконным списание денежных средств без согласия клиентов банка, которые являются владельцем счета. Решение было принято после рассмотрения случая, который произошел в 2022 году. Банк самостоятельно произвел списание денежных средств в размере 783 тысячи евро со счета Тамары Шкулевой. Женщина получила на личный счет средства в качестве выплаты по облигациям, но через несколько месяцев банк списал данную сумму, вернув их обратно.