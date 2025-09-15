Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова рассказала о поисках сына

Свечников пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. При этом он является мастером спорта по плаванию. Спортсмен готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, однако перед заплывом в Стамбуле выпали осадки, из-за чего резко упала видимость и поднялись волны.