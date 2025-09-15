Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова рассказала о поисках сына

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина рассказала о поисках сына.
По словам Галины, сына не получается объявить в международный розыск, поэтому семья пробует его искать через Красный Крест.
— Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море. Там есть островки, если смотреть по карте. И обитаемые, и нет. Вдруг он там, — рассказала мать пропавшего в беседе с РИА Новости.
Ранее Галина Свечникова поделилась последними словами сына, сказанными перед его заплывом. По ее словам, ранним утром Николай отправил ей короткое сообщение перед тем, как выйти на старт.
В деле пропавшего пловца рассматривают две основные версии. По одной из них, он мог утонуть, по другой — выбраться на берег и самостоятельно снять браслет с чипом, закрепленный на ноге.
Свечников пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. При этом он является мастером спорта по плаванию. Спортсмен готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, однако перед заплывом в Стамбуле выпали осадки, из-за чего резко упала видимость и поднялись волны.