В Башкирии появились на свет Мумина и Сархан

Самыми популярными именами стали Ева и Амир.

Источник: Башинформ

Самые редкие и самые популярные имена малышей, появившихся на свет с 1 января по 14 сентября 2025 года, назвали в Башкортостане. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.

По информации сервиса, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Ивилина, Раэлла, Алика, Мумина и Вирсавия. Мальчиков реже всего называли Сарханом, Рэмилем, Байназаром, Фаррухом и Иманом.

Наиболее популярными женскими именами оказались Ева (278), Амелия (275), Амина (272), Эмилия (258) и София (253). У мальчиков — Амир (374), Эмир (271), Тимур (264), Мирон (231) и Марк (225).