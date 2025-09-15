В Башкирии появились на свет Мумина и Сархан

Самые редкие и самые популярные имена малышей, появившихся на свет с 1 января по 14 сентября 2025 года, назвали в Башкортостане. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.
По информации сервиса, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Ивилина, Раэлла, Алика, Мумина и Вирсавия. Мальчиков реже всего называли Сарханом, Рэмилем, Байназаром, Фаррухом и Иманом.
Наиболее популярными женскими именами оказались Ева (278), Амелия (275), Амина (272), Эмилия (258) и София (253). У мальчиков — Амир (374), Эмир (271), Тимур (264), Мирон (231) и Марк (225).