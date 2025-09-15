Ричмонд
Жители Омской области на два дня останутся без телеканалов «Первый» и ТНТ

На передающих станциях запланированы профилактические работы.

Источник: Om1 Омск

С 17 по 19 сентября в ряде населённых пунктов Омской области пройдут профилактические работы на передающих станциях. На несколько часов будет прерываться эфирное цифровое вещание в Исилькуле, р.п. Москаленки и селе Новоцарицыно.

График отключений:

  • Среда, 17 сентября — р.п. Москаленки, с 11:00 до 17:00.
  • Четверг, 18 сентября — Исилькуль, с 9:00 до 15:00.
  • Пятница, 19 сентября — Новоцарицыно, с 11:00 до 17:00.

В обозначенные промежутки времени не будут транслироваться мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2. К ним относятся каналы: «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз-ТВ».

На сайте Цифрового эфирного телевидения уточняют: часть работ может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятной погоды; все отключения согласованы с вещателями. Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.