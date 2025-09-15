Онищенко: Геновариант COVID-19 «Стратус» не спровоцирует новую пандемию

Онищенко отметил, что в XXI веке коронавирусы трижды переходили от животных к человеку: сначала SARS, затем MERS и позже COVID-19. Пандемия, по его словам, завершилась, но вирус продолжает циркулировать. По официальным данным, в мире заразились более 778 миллионов человек, свыше семи миллионов скончались.