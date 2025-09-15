Жители Башкирии без визы смогут попасть в Китай

Для жителей Башкирии, планирующих поездку в Китай, начал действовать пробный порядок въезда без виз. С 15 сентября 2025 года граждане России могут находиться на территории Китая без визы до 30 дней. Для этого требуется иметь при себе действующий заграничный паспорт. Путешествовать можно практически по всем регионам, кроме тех, куда доступ иностранным гостям ограничен, например, в Тибетский автономный район.