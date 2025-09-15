Ричмонд
Минобороны заявило о применении беспилотников на учениях «Запад — 2025»

Минобороны: белорусские и российские военные применяют беспилотники на учениях «Запад — 2025».

Источник: Комсомольская правда

Белорусские и российские военнослужащие совместно применяют беспилотники на учениях «Запад — 2025», сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Так, на совместном стратегическом учении военными демонстрируется высокий уровень взаимодействия в использовании беспилотных летательных аппаратов. Спектр задач расширяется за счет использования широкого парка БПЛА. В частности, используются квадрокоптеры, FPV-дроны, а также более сложные комплексы, например, тактический беспилотник «Суперкам». К слову, данный беспилотник имеет дальность видеоканала — 60 кинометров, а канала управления — до 50 километров, его максимальная высота полета составляет до 4,5 тысячи метров.

— Операторы беспилотников тесно сотрудничают с наземными военными подразделениями, наблюдая за местностью и обнаруживая цели, — указали в ведомстве.

Ранее Минобороны Беларуси сообщило о ходе учений «Запад — 2025».

А также информировало, что происходит на учениях «Запад-2025» в Беларуси.

