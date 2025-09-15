Ричмонд
«Волгоград Арена» обновила рекорд: 21 118 болельщиков на игре «Ротора»

Посещаемость матча «Ротора» достигла 21 118 человек.

Источник: Пресс-служба ФК "Зенит"

Фанаты волгоградского «Ротора» вновь продемонстрировали высокую явку, установив очередной рекорд зрительского интереса в рамках Первой лиги.

На состоявшейся 14 сентября 2025 года игре с футбольным клубом «КАМАЗ» количество присутствующих на «Волгоград Арене» достигло отметки в 21 118 человек, что стало пятым по счету рекордом текущего чемпионата.

Предыдущий максимум посещаемости был зарегистрирован 30 августа во время матча против костромского «Спартака», который собрал 20 050 зрителей.

К слову, игра завершилась со счетом 3:0 в пользу волгоградской команды.