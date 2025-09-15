Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канске отопительный сезон начнётся 17 сентября

Теплосети поставлены на циркуляцию, но для обеспечения стабильной работы системы отопления потребуется неделя.

Источник: Комсомольская правда

С 17 сентября в Канске начинается подача тепла в жилые дома и социальные объекты. Как сообщила пресс-служба СГК, для обеспечения стабильной работы системы отопления потребуется неделя.

Также подготовительные мероприятия завершили на Канской ТЭЦ: на объекте проверили все оборудование и создали необходимый запас угля. Кроме того, в этом сезоне специалисты модернизировали три котельные, а еще десять обновили.

Напомним, что в Красноярске пока не определились с датой начала отопительного сезона. Как показывает практика, обычно решение принимается во второй или третьей декаде сентября.

Порядок остается прежним: если в течение пяти суток средняя температура воздуха не поднимается выше +8 градусов, мэр подписывает документ о начале подачи тепла. В первую очередь — в социальные учреждения. Согласно нормативам, в игровых комнатах детских садов должна быть не ниже +21 градуса, в школьных классах — не ниже +18 градусов.