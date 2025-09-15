Цены на алкоголь в Ростовской области с начала года выросли более чем на 12%

Стоимость алкогольной продукции в Ростовской области с начала 2025 года значительно увеличилась. За период с декабря 2024 года по август 2025 года цены выросли в среднем на 12,41%. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, опубликованные Ростовстатом.
Согласно отчету, в августе текущего года по сравнению с июлем рост цен на алкоголь продолжился, хотя и замедлился, составив 0,23%.
Для сравнения, общая динамика цен на все продовольственные товары (включая алкоголь) оказалась значительно ниже. С начала года продукты питания подорожали на 4,19%, а в августе даже незначительно подешевели на 0,96% по отношению к июлю.
