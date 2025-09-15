Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидается до 22 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков… Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19 — плюс 22 градуса», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров понизятся до 754 миллиметров ртутного столба.