«Это отвратительно»: Кучера оценил попытки Галкина* поговорить на украинском

В рамках фестиваля певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале шоумен Максим Галкин* попытался заговорить на украинском языке. Оценить владение данным иностранным языков вызвался телеведущий Оскар Кучера.
После того, как Галкин* развеселил публику своими навыками украинского, сгладить неловкость попыталась его супруга, певица Алла Пугачева. Она отшутилась, что ее муж так долго учил язык, а в важный момент растерялся.
— Максим, какой стыд! Фу! Была такая реклама жевательных конфет со слоганом: «Иногда лучше жевать, чем говорить». Это уже прямо даже отвратительно, — заявил телеведущий в своих соцсетях.
Алла Пугачева поблагодарила поклонников за взаимную любовь и полувековую поддержку, а также отвергла многочисленные обвинения в предательстве России, которые стала получать в свой адрес после отъезда из страны. Она рассказала и том, что не любит, когда ее называют Примадонной.
Также артистка объяснила, почему решилась на эмиграцию после того, как ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом. По словам певицы, одной из причин стала травля ее детей в школе после внесения телеведущего в реестр Минюста РФ.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.