«Это отвратительно»: Кучера оценил попытки Галкина* поговорить на украинском

Алла Пугачева поблагодарила поклонников за взаимную любовь и полувековую поддержку, а также отвергла многочисленные обвинения в предательстве России, которые стала получать в свой адрес после отъезда из страны. Она рассказала и том, что не любит, когда ее называют Примадонной.