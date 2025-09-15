Махонин обошел конкурентов на выборах губернатора Пермского края

Действующего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина вновь избрали главой региона — за чиновника отдали 70,94 процента голосов. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По данным ведомства, на втором месте расположилась Ксения Айтакова, она набрала 10,3 процента голосов. В тройку также вошел Олег Постников — он стал выбором 7,89 процента избирателей.
На четвертом месте Денис Шитов — 5,87 процента, а пятую строчку заняла Людмила Караваева с 3,26 процента голосов.
Махонин впервые стал губернатором региона в феврале 2020 года. До этого на посту работал Максим Решетников, которого позже назначили министром экономического развития России, передает РИА Новости.
В этот же день в информационном центре ЦИК России добавили, что Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», избран губернатором Свердловской области по итогам выборов.
Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. 14 сентября он официально завершился.