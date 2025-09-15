Минцифры объяснило причины кратковременной недоступности «Госуслуг»

«Портал госуслуг функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты (специалисты по информационной безопасности. — Ред.) не фиксируют нарушений в его работе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В министерстве уточнили, что наблюдаемые помехи, в частности отмечаемая некоторыми гражданами небыстрая загрузка страниц, были связаны с работой технической службы «Ростелеком».
Временно исполняющий обязанности начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко 15 сентября сообщил о сбоях в работе сети «Ростелеком». По его словам, было зафиксировано 110 нарушений в сети работы связи, меры для устранения которых были оперативно приняты.