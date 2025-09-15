Минцифры объяснило причины кратковременной недоступности «Госуслуг»

Портал «Госулуги» работает в штатном режиме, а его кратковременная недоступность, с которой столкнулись некоторые пользователи, была вызвана проводящимися на сайте техническими работами. Об этом 14 сентября сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.