Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минцифры объяснило причины кратковременной недоступности «Госуслуг»

Портал «Госулуги» работает в штатном режиме, а его кратковременная недоступность, с которой столкнулись некоторые пользователи, была вызвана проводящимися на сайте техническими работами. Об этом 14 сентября сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Портал госуслуг функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты (специалисты по информационной безопасности. — Ред.) не фиксируют нарушений в его работе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что наблюдаемые помехи, в частности отмечаемая некоторыми гражданами небыстрая загрузка страниц, были связаны с работой технической службы «Ростелеком».

Временно исполняющий обязанности начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко 15 сентября сообщил о сбоях в работе сети «Ростелеком». По его словам, было зафиксировано 110 нарушений в сети работы связи, меры для устранения которых были оперативно приняты.