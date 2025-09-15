Драка произошла в Париже из-за благотворительной акции по раздаче курицы

В Париже произошла массовая давка и драка из-за благотворительной акции по раздаче курицы. Об этом в понедельник, 15 сентября, рассказал член партии «Национальное собрание» Мэттью Валет в своем личном блоге.
Инициатором мероприятия выступил инфлюенсер Фарес Сальваторе. Специалисты планировали угостить жителей 1000 порциями жареной курицы.
Однако акция привлекла слишком больше количество людей, из-за чего начались беспорядки. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось остановить проведение мероприятия.
— Во Франции больше нет собраний без насилия. Браво полицейским, которые задержали головорезов, бросавших предметы и устроивших хаос на улице, — добавил Валет.
