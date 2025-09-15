Драка произошла в Париже из-за благотворительной акции по раздаче курицы

Кроме того, недавно на фестивале Burning Man в американском штате Невада обнаружили тело уроженца Омска Вадима Круглова, который, по предварительной версии, был убит. Это не первый случай трагедии на подобных мероприятиях. О самых страшных из них рассказывает «Вечерняя Москва».