В Самарской области прошел Фестиваль национальных свадеб

— Торжественное событие состоялось в День дружбы народов, 12 сентября. В честь праздника во Дворце бракосочетания Тольятти прошел финал Фестиваля национальных свадеб. Регистрация браков была организована с колоритным размахом. В этот день в ЗАГСе водили хороводы и исполнили национальные песни в традиционных костюмах, — отметили в городской администрации Тольятти.