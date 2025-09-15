В Самарской области прошел Фестиваль национальных свадеб

В Самарской области отметили День дружбы народов. В рамках праздника в городах региона прошел Фестиваль национальных свадеб.
— Торжественное событие состоялось в День дружбы народов, 12 сентября. В честь праздника во Дворце бракосочетания Тольятти прошел финал Фестиваля национальных свадеб. Регистрация браков была организована с колоритным размахом. В этот день в ЗАГСе водили хороводы и исполнили национальные песни в традиционных костюмах, — отметили в городской администрации Тольятти.
В организации праздника для супружеских пар и гостей помогли народный хор русской песни «Автоград» и артисты ансамбля «Карабах».