В Самарской области прошел Фестиваль национальных свадеб

Города Самарской области встретили Фестиваль свадеб в День дружбы народов.

Источник: администрация города Тольятти

В Самарской области отметили День дружбы народов. В рамках праздника в городах региона прошел Фестиваль национальных свадеб.

— Торжественное событие состоялось в День дружбы народов, 12 сентября. В честь праздника во Дворце бракосочетания Тольятти прошел финал Фестиваля национальных свадеб. Регистрация браков была организована с колоритным размахом. В этот день в ЗАГСе водили хороводы и исполнили национальные песни в традиционных костюмах, — отметили в городской администрации Тольятти.

В организации праздника для супружеских пар и гостей помогли народный хор русской песни «Автоград» и артисты ансамбля «Карабах».