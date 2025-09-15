ЧМ по боксу: Узбекистан завоевал 11 медалей

В Ливерпуле (Англия) завершилось мировое первенство по боксу. В турнире приняли участие 540 спортсменов из 68 стран мира. По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете.
На данных соревнованиях Турабек Хабибуллаев и Фазлиддин Эркинбоев завоевали титул чемпионов мира. Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков стали двукратными чемпионами мира.
Победители
Золото.
−60 кг: Абдумалик Халоков.
−65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев.
−75 кг: Фазлиддин Эркинбоев.
−80 кг: Жавохир Умматалиев.
−85 кг: Акмалжон Исроилов.
−92 кг: Турабек Хабибуллаев.
Серебро
−65 кг: Навбахор Хамидова.
+92 кг: Жахонгир Зокиров.
Бронза
−48 кг: Сабина Бобокулова.
−51 кг: Феруза Бобокулова.
−75 кг: Азиза Зокирова.
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходил с 4 по 14 сентября. Всего разыгрывали 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.