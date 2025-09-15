Ричмонд
ЧМ по боксу: Узбекистан завоевал 11 медалей

ТАШКЕНТ, 15 сентября — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завоевала 11 медалей на чемпионате мира, сообщает пресс-служба НОК.

Источник: rawpixel.com

В Ливерпуле (Англия) завершилось мировое первенство по боксу. В турнире приняли участие 540 спортсменов из 68 стран мира. По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете.

говорится в сообщении

На данных соревнованиях Турабек Хабибуллаев и Фазлиддин Эркинбоев завоевали титул чемпионов мира. Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков стали двукратными чемпионами мира.

Победители

Золото.

−60 кг: Абдумалик Халоков.

−65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев.

−75 кг: Фазлиддин Эркинбоев.

−80 кг: Жавохир Умматалиев.

−85 кг: Акмалжон Исроилов.

−92 кг: Турабек Хабибуллаев.

Серебро

−65 кг: Навбахор Хамидова.

+92 кг: Жахонгир Зокиров.

Бронза

−48 кг: Сабина Бобокулова.

−51 кг: Феруза Бобокулова.

−75 кг: Азиза Зокирова.

Чемпионат мира World Boxing 2025 проходил с 4 по 14 сентября. Всего разыгрывали 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.