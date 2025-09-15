Ричмонд
Новая неделя в Москве начнется с летней погоды

В Москве в понедельник, 15 сентября, прогнозируется летняя погода.

В Москве в понедельник, 15 сентября, прогнозируется летняя погода. Воздух в дневные часы прогреется до +22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Максимальная температура воздуха в Москве составит +19…+22», — написал Тишковец в своем телеграм-канале.

В столице ожидается небольшая облачность, но день пройдет без осадков. Ветер подует южного и юго-восточного направлений со скоростью 3−8 м/с.

Атмосферное давление понизится до 754 мм ртутного столба.

Ранее Тишковец сообщил о самом засушливом начале осени в Москве за полтора века.

