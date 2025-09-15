Ричмонд
Россиянам объяснили, кому положен соцработник и на какую помощь от него можно рассчитывать

Роскачество объяснило права россиян на услуги соцработников.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, кому положен соцработник и на какую помощь от него можно рассчитывать. На эти вопросы ответили в Роскачестве.

Социальный работник предоставляет помощь, которая зависит от конкретной ситуации каждого подопечного. Право на поддержку имеют как люди с временными ограничениями возможностей, так и те, у кого эти ограничения постоянные. Об этом пишет издание RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

«Чаще всего обязанности соцработника касаются бытовой сферы, здесь помощник может взять на себя практически всю работу по дому. В том числе покупку продуктов, приготовление пищи по согласованию с подопечным, доставку воды, если нет центрального водоснабжения, помощь с уборкой и уходом за одеждой, оплату счетов», — говорится в материале издания.

Кроме того, соцработник может помочь найти юриста, чтобы решить сложные вопросы, а также эти люди могут обладать элементарными медицинскими знаниями, чтобы оказать экстренную помощь до приезда скорой.

В Роскачестве уточнили, что услуги социального работника предоставляются не только инвалидам и пенсионерам. Согласно закону, они доступны более широкому кругу лиц. Например, многодетным семьям или родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида.

Ранее KP.RU сообщил, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры при достижении 70 лет и более старшего возраста.