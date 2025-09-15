Россиянам объяснили, кому положен соцработник и на какую помощь от него можно рассчитывать

«Чаще всего обязанности соцработника касаются бытовой сферы, здесь помощник может взять на себя практически всю работу по дому. В том числе покупку продуктов, приготовление пищи по согласованию с подопечным, доставку воды, если нет центрального водоснабжения, помощь с уборкой и уходом за одеждой, оплату счетов», — говорится в материале издания.