Россиянам объяснили, кому положен соцработник и на какую помощь от него можно рассчитывать

Россиянам рассказали, кому положен соцработник и на какую помощь от него можно рассчитывать. На эти вопросы ответили в Роскачестве.
Социальный работник предоставляет помощь, которая зависит от конкретной ситуации каждого подопечного. Право на поддержку имеют как люди с временными ограничениями возможностей, так и те, у кого эти ограничения постоянные. Об этом пишет издание RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
«Чаще всего обязанности соцработника касаются бытовой сферы, здесь помощник может взять на себя практически всю работу по дому. В том числе покупку продуктов, приготовление пищи по согласованию с подопечным, доставку воды, если нет центрального водоснабжения, помощь с уборкой и уходом за одеждой, оплату счетов», — говорится в материале издания.
Кроме того, соцработник может помочь найти юриста, чтобы решить сложные вопросы, а также эти люди могут обладать элементарными медицинскими знаниями, чтобы оказать экстренную помощь до приезда скорой.
В Роскачестве уточнили, что услуги социального работника предоставляются не только инвалидам и пенсионерам. Согласно закону, они доступны более широкому кругу лиц. Например, многодетным семьям или родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида.
