Задержки и отмены рейсов в России утром 15 сентября: где и какие сбои

В аэропорту Внуково утром 15 сентября наблюдаются массовые сбои в расписании. По вылетам значительные задержки фиксируются на рейсы в Хургаду (около 7 часов) и Анталью (до 9 часов). Кроме того, задержаны рейсы в Стамбул, Даламан, Анкару, Шарм-эль-Шейх, Сочи и ряд других направлений. Отменены рейсы в Бодрум, Дубай и Якутск.