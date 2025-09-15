Ричмонд
В Волгограде умерла мартышка Маруся, спасенная в ЛНР

Печальной новостью поделились сотрудники зооцентра «Дино».

Мартышка Маруся попала в волгоградский зооцентр в июне 2025 года. Ранее луганские правоохранители изъяли обезьянку, а также амурского тигренка и двух овец у местного жителя.

По распоряжению Росприроднадзора мартышку сначала отправили на экоферму. Затем она переехала в Волгоград. У животного были проблемы со здоровьем.

Последние месяцы своей жизни обезьянка провела в хороших условиях. Она была окружена заботой и любовью. Печальное сообщение о ее смерти неожиданно появилось 13 сентября.

Напомним, что ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о появлении в зооцентре «Дино» еще одного львенка.