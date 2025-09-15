СМИ: Бурковский заработает два миллиона рублей на авторских курсах в США и Британии

Российский артист Андрей Бурковский намерен провести в США и Великобритании курсы по актерскому мастерству — на них он может заработать около двух миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 14 сентября, рассказали в Telegram-канале Shot.
Звезда звезда сериала «Даешь молодежь!» в ближайшее время будет обучать в Лондоне 16 человек, каждый из которых заплатил по 96 тысяч рублей.
В программе артиста 10 сессий. На них Бурковский поделится инструментами театра и кино, основанными на системе Станиславского. Кроме того, артист пообещал научить «соединению тела и голоса», обретению уверенности на сцене и развитию внутреннего диалога.
В проекте также участвует режиссер Александр Молочников, ранее сбежавший из России. Недавно они совместно презентовали в Лондоне спектакль Seagull True Story. Его премьеру посетили многие российские звезды шоу-бизнеса, в том числе телеведущая Ксения Собчак, добавили в публикации.
В феврале Андрей Бурковский продал свою квартиру в Москве. 41-летнему актеру все же удалось найти покупателей — жилье площадью 130 квадратных метров приобрели примерно за 80 миллионов рублей.