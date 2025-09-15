Психолог Шпагина назвала основные манипулятивные установки аферистов

— Физически положите трубку или отойдите от компьютера. Эта пауза необходима, чтобы вырваться из-под давления и дать себе время на то, чтобы успокоиться. Только когда интенсивность эмоций немного снизится, появится возможность для рациональной оценки, — посоветовала Шпагина в беседе с RT.