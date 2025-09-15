Психолог Шпагина назвала основные манипулятивные установки аферистов

Мошенники в современном мире действуют как искусные манипуляторы, умело используя фундаментальные психологические механизмы — доверие, страх, жадность и стремление помочь близким. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина.
По словам специалиста, основная задача мошенников — вызвать моментальную эмоциональную реакцию, которая запускает автоматические поведенческие механизмы и отключает критическое восприятие происходящего. Психолог отмечает, что первый и ключевой шаг к защите — это не разбор ситуации, а мгновенная пауза. В подобных случаях важно создать для себя искусственный «стоп-сигнал».
Не имеет значения, какие именно слова звучат в разговоре, — важно дать себе установку: «Стоп. Решений сейчас не принимаю». Следует прервать общение под любым предлогом: такая пауза позволяет выйти из-под давления и получить время, чтобы успокоиться и трезво оценить ситуацию.
— Физически положите трубку или отойдите от компьютера. Эта пауза необходима, чтобы вырваться из-под давления и дать себе время на то, чтобы успокоиться. Только когда интенсивность эмоций немного снизится, появится возможность для рациональной оценки, — посоветовала Шпагина в беседе с RT.
Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что любой вызов с номера, который начинается не с кода +7, может быть мошенническим.