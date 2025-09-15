Мать пропавшего в Босфоре пловца надеется на расширение зоны поисков

Мать российского пловца Николая Свечникова, исчезнувшего во время заплыва через Босфор, Галина Свечникова сообщила подробности о ходе поисковых мероприятий. По её словам, объявить сына в международный розыск невозможно, поэтому семья пытается найти его через представителей Красного Креста.
Мы не теряем надежды на возвращение Николая домой и надеемся, что зона поисков будет расширена до Мраморного моря. Там есть острова, как видно по карте, как обжитые, так и необитаемые. Вдруг он находится там, поделилась мать пропавшего в разговоре с РИА «Новости».
Ранее Галина Свечникова рассказала о последнем сообщении, которое прислал сын непосредственно перед стартом заплыва. В качестве основных версий исчезновения рассматриваются возможное утопление или самостоятельный выход на берег с последующим избавлением от идентификационного браслета.
Свечников пропал 24 августа во время массового заплыва через Босфор, став единственным из трёх тысяч участников, не достигшим финиша. Несмотря на звание мастера спорта по плаванию и подготовку в благоприятных условиях, погода в Стамбуле резко ухудшилась перед стартом из-за дождей, что привело к снижению видимости и усилению волнения.
Ранее супруга пловца Антонина Свечникова обратилась к адвокату с просьбой подать иск против организаторов заплыва. Юрист сообщил о начале расследования возможной халатности со стороны организаторов и уполномоченных государственных органов.
