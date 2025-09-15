Все больше жителей Башкирии предпочитают армии альтернативную службу

В числе субъектов Федерации, откуда больше всего «альтернативщиков», лидируют Краснодарский край (398 человек), Санкт-Петербург (156), Кемеровская (133) и Ростовская (129) области, а также Крым (104). При этом в отчете уточняется, что в 14 регионах страны не было зафиксировано ни одного подобного случая.