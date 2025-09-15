Все больше жителей Башкирии предпочитают армии альтернативную службу

В Башкирии заметно увеличилось количество молодых людей, которые вместо срочной военной службы выбирают ее гражданскую альтернативу. Согласно информации с портала ЕМИСС, основанной на данных Роструда, за первые три месяца 2025 года такое решение приняли 25 призывников из региона.
Если сравнивать с прошлым годом, то за тот же период, на АГС отправились лишь 16 человек. Таким образом, цифра увеличилась почти в полтора раза.
Подобная тенденция наблюдается и по всей России. За первый квартал нынешнего года альтернативную службу выбрали 2722 человека, что на 34,6% больше, чем годом ранее.
В числе субъектов Федерации, откуда больше всего «альтернативщиков», лидируют Краснодарский край (398 человек), Санкт-Петербург (156), Кемеровская (133) и Ростовская (129) области, а также Крым (104). При этом в отчете уточняется, что в 14 регионах страны не было зафиксировано ни одного подобного случая.
