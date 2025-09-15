Что важно знать перед туристической поездкой в КНР после введения безвизового режима

Китай с 15 сентября отменил визы для российских путешественников. Поехать в Поднебесную на отдых или по делам стало намного проще: больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы, о каких ограничениях важно знать и какие нюансы учитывать — в материале «Газеты.Ru».

Власти Китая отменили визовый режим для россиян. О решении было объявлено 2 сентября во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным.

Безвизовый режим вводится в экспериментальном порядке и пока ограничен годом. Российские туристы смогут посещать Китай без визы ~с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го~. В дальнейшем власти КНР проанализируют турпоток в страну и примут решение либо о продлении этих условий, либо о возвращении виз.

Визaран (от англ. visa run) — короткая поездка в соседнее государство, чтобы «обнулить» срок пребывания в стране выезда и сразу вернуться обратно. Это довольно распространенная практика среди туристов, уезжающих на зимовку в страны Юго-Восточной Азии.

Визаран будет работать и в Китае. То есть ~по истечении 30 безвизовых дней можно выехать в соседнюю страну и снова въехать обратно в КНР на 30 дней~. Ограничений по количеству таких перемещений и по интервалам между въездами пока не установлено.

«Если российским гражданам необходимо остаться в Китае более 30 дней по уважительным и достаточным причинам после въезда в Китай без визы, они должны обратиться за разрешением на пребывание в отделы выезда и въезда органов общественной безопасности КНР», — говорится в сообщении.

Китайское направление уверено росло по продажам туров и до введения безвизового режима. Так, например, летом рост спроса у туристов составил около 10% по отношению к 2024 году, а количество бронирований осенне-зимних туров подросло сразу на 23%, рассказали «Газете.Ru» в компании Fun&Sun. Однако уже в первые дни после объявления о «безвизе» продажи туров в Поднебесную удвоились.

* Купите наличные юани — сейчас в России с ними проблем нет. Это удобнее, чем везти с собой доллары или евро и менять их на месте, учитывая, что во многих китайских городах обменники есть далеко не на каждом шагу.

* Будьте готовы к тому, что основной способ расчетов в Китае — по QR-кодам. Есть две основные системы — WeChat Pay и Alipay. В последней довольно несложно зарегистрироваться иностранцам. Но с пополнением даже с карт Visa и MasterCard могут быть сложности. Можно попросить помощи у местных, например, у сотрудников гостиницы на ресепшн: вы отдаете им наличные юани, они тут же при вас пополняют ваш электронный кошелек Alipay.