Что важно знать перед туристической поездкой в КНР после введения безвизового режима

Китай с 15 сентября отменил визы для российских путешественников. Поехать в Поднебесную на отдых или по делам стало намного проще: больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы, о каких ограничениях важно знать и какие нюансы учитывать — в материале «Газеты.Ru».
Отмена виз в Китай: главное.
Власти Китая отменили визовый режим для россиян. О решении было объявлено 2 сентября во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным.
Безвизовый режим вводится в экспериментальном порядке и пока ограничен годом. Российские туристы смогут посещать Китай без визы ~с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го~. В дальнейшем власти КНР проанализируют турпоток в страну и примут решение либо о продлении этих условий, либо о возвращении виз.
Условия безвизового въезда в Китай.
Несмотря на отмену виз, некоторые условия для свободного пересечения китайской границы все же нужно соблюсти. О них рассказало консульство КНР во Владивостоке.
Цель поездки должна соответствовать следующим критериям:
* деловые контакты (бизнес),
Безвизовый режим ~не распространяется на граждан, прибывающих в Китай для учебы, работы или в журналистских целях~.
Документы.
Обязательное и неукоснительное требование к документам по сути одно: нужен загранпаспорт, срок действия которого заканчивается позже предполагаемой даты окончания путешествия.
На границе у въезжающих россиян ~могут попросить~ подтвердить цель поездки. Например, показать обратные билеты и бронь отеля или приглашение от принимающей стороны.
Требований об обязательном наличии медицинской страховки в условиях безвизового въезда нет.
Маршрут въезда.
В страну можно попасть без визы любым удобным способом:
* самолетом,
Въезжать можно и из России, и через третьи страны. Ограничений на этот счет нет.
Возможные причины отказа и другие нюансы.
В консульстве КНР предупредили, что на границе с Китаем россиянам могут отказать во въезде, если:
* цели их путешествия не соответствуют требованиям безвизового въезда;
Есть ли визаран.
Визaран (от англ. visa run) — короткая поездка в соседнее государство, чтобы «обнулить» срок пребывания в стране выезда и сразу вернуться обратно. Это довольно распространенная практика среди туристов, уезжающих на зимовку в страны Юго-Восточной Азии.
Визаран будет работать и в Китае. То есть ~по истечении 30 безвизовых дней можно выехать в соседнюю страну и снова въехать обратно в КНР на 30 дней~. Ограничений по количеству таких перемещений и по интервалам между въездами пока не установлено.
Случаи форс-мажора.
В консульстве КНР также уточнили, что в некоторых случаях можно задержаться в Китае и после окончания безвизового периода.
«Если российским гражданам необходимо остаться в Китае более 30 дней по уважительным и достаточным причинам после въезда в Китай без визы, они должны обратиться за разрешением на пребывание в отделы выезда и въезда органов общественной безопасности КНР», — говорится в сообщении.
Однако не уточняется, какие причины будут считаться быть достаточно уважительными.
Лайфхаки для туристов.
Китайское направление уверено росло по продажам туров и до введения безвизового режима. Так, например, летом рост спроса у туристов составил около 10% по отношению к 2024 году, а количество бронирований осенне-зимних туров подросло сразу на 23%, рассказали «Газете.Ru» в компании Fun&Sun. Однако уже в первые дни после объявления о «безвизе» продажи туров в Поднебесную удвоились.
Чтобы отдых в Китае прошел комфортно, важно заранее знать о некоторых нюансах и особенностях страны.
Деньги.
* В Китае не работают карты «Мир». Но можно заранее оформить карту UnionPay, которую по-прежнему выпускают некоторые российские банки.
Связь.
* В Китае очень обособленный интернет. Из-за «файрвола» в стране не работают сервисы Google, Whatsapp, Telegram и другие привычные нам приложения. Но есть способы обойти блокировки: использовать роуминг с российской сим-картой (это довольно дорого) или купить специальную eSIM для путешествий (это дешевле, а некоторые сервисы принимают для оплаты российские карты).
Полезные приложения в Китае.
* Карты: удобное для иностранцев приложение с картами — Amap. В первую очередь в силу того, что у него есть англоязычная версия. Еще одно популярное приложение — Baidu Maps, но оно исключительно на китайском.