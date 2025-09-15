Стал известен лучший рацион для замедления старения мозга

Исследователи из университетов Бен-Гуриона, Гарварда и Лейпцига пришли к выводу, что так называемая «зеленая средиземноморская диета» способна замедлять процессы старения мозга. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Clinical Nutrition (CN).
Эксперимент продолжался 18 месяцев и включал около 300 участников. Они придерживались одной из трех схем питания: стандартной здоровой диеты, классической средиземноморской или ее «зеленой» вариации, дополненной зеленым чаем и растением манкай.
Результаты анализа крови показали, что у людей, выбравших зеленую версию диеты, снизились уровни белков, связанных с ускоренным старением мозга.
Авторы исследования предполагают, что защитный эффект обеспечивают противовоспалительные соединения, содержащиеся в зеленом чае и манкае. По их словам, полученные данные подтверждают важность питания для сохранения когнитивного здоровья и профилактики нейродегенеративных заболеваний, передает журнал.
Ранее ученые выяснили, что ежедневные занятия йогой снижают уровень воспаления, улучшают работу памяти и могут замедлить возрастное снижение когнитивных функций. Также значительно уменьшается риск деменции.