Пожарные Ростовской области спасли пять человек за сутки 14 сентября

В Ростовской области за сутки ликвидировали 18 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 14 сентября, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 18 техногенных пожаров. В результате оперативной работы огнеборцев были спасены пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Помимо пожаров в зданиях и сооружениях, за сутки было ликвидировано 16 загораний сухой растительности, которые представляли особую опасность в условиях сухой и ветреной погоды. Также спасатели оперативно отреагировали и ликвидировали последствия двух дорожно-транспортных происшествий.

Для ликвидации всех происшествий и оказания помощи населению было задействовано 106 единиц специальной техники. В оперативной работе по спасению людей и тушению пожаров было занято 424 специалиста пожарно-спасательных подразделений региона.

