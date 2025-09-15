Мать россиянина, который пропал в Босфоре во время заплыва, рассказала, как продвигаются поиски

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфоре, поделилась подробностями поисковых операций. Последние новости Галина сообщила в интервью РИА Новости.
«Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море. Там есть островки, если смотреть по карте. И обитаемые, и нет. Вдруг он там», — не теряет надежды женщина.
Галина Свечникова сообщила, что международный розыск сына оказался невозможным, поэтому родные обращаются за помощью к Красному Кресту. При этом Галина говорит, что она через адвоката пытается расширить географию поисков, но пока это сделать не получается.
Ранее KP.RU сообщил, что россиянин Николай Свечников пропал во время заплыва в Босфоре. Многие его исчезновения сочли очень загадочным.