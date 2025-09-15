Создан способ прогнозирования осложнений при шунтировании коронарных артерий

Основой метода служит использование принципов нечеткой логики, позволяющей оперативно выявлять отклонения в состоянии пациента и предлагать варианты управляющих воздействий непосредственно во время оперативного вмешательства, пояснили в ведомстве. То есть алгоритм осуществляет сведение всех измеряемых параметров в единый интегральный показатель, что значительно ускоряет процесс диагностики и позволяет своевременно реагировать на потенциальные риски. Это обеспечивает хирургу возможность вовремя скорректировать ход операции и минимизировать риск негативных последствий.