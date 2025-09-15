Ричмонд
До 28 сентября будет ограничено движение транспорта на Профсоюзной в Иркутске

Причина — проведение аварийных работ по устранению повреждения на тепловых сетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В связи с проведением аварийных работ, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения возможных инцидентов, в городе вводятся временные ограничения на движение транспорта. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— До 18:00 28 сентября ограничено движение транспорта (сужение проезжей части) по улице Профсоюзной в районе дома № 85, — рассказывают власти города. Причина — проведение аварийных работ по устранению повреждения на тепловых сетях.

Также вводятся временные ограничения на движение транспорта на улице Красноярская, район дома № 70а. По 1 октября 2025 года будет закрыто движение транспорта. Причина — проведение работ по устранению повреждения на сети канализации.