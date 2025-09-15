Семеро человек погибли в мотоавариях за сезон в Омской области

Особую тревогу вызывают тревожные случаи с ездой несовершеннолетних водителей — зафиксировано 61 ДТП с их участием. В одном из происшествий погиб ребенок. Полицейские подчеркивают, что именно мамы и папы зачастую приобретают мототранспорт, который незаконно передают детям.