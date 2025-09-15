Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семеро человек погибли в мотоавариях за сезон в Омской области

Несовершеннолетние водители продолжают выезжать на дороги с согласия родителей.

Источник: Комсомольская правда

В течение мотосезона 2025 года на территории Омской области произошло 201 ДТП с участием мотоциклистов. Эти аварии стали смертельными для семерых человек. 232 участников инцидентов получили различные травмы. Статистикой поделились в региональном УМВД.

Особую тревогу вызывают тревожные случаи с ездой несовершеннолетних водителей — зафиксировано 61 ДТП с их участием. В одном из происшествий погиб ребенок. Полицейские подчеркивают, что именно мамы и папы зачастую приобретают мототранспорт, который незаконно передают детям.

Только за последнюю неделю Госавтоинспекция отстранила от управления 27 водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. Девять из них оказались несовершеннолетними. К семи родителям применили административные меры за допущение нарушений.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в больнице умер четырехлетний мальчик, выпавший из окна.