Семеро человек погибли в мотоавариях за сезон в Омской области

В течение мотосезона 2025 года на территории Омской области произошло 201 ДТП с участием мотоциклистов. Эти аварии стали смертельными для семерых человек. 232 участников инцидентов получили различные травмы. Статистикой поделились в региональном УМВД.
Особую тревогу вызывают тревожные случаи с ездой несовершеннолетних водителей — зафиксировано 61 ДТП с их участием. В одном из происшествий погиб ребенок. Полицейские подчеркивают, что именно мамы и папы зачастую приобретают мототранспорт, который незаконно передают детям.
Только за последнюю неделю Госавтоинспекция отстранила от управления 27 водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. Девять из них оказались несовершеннолетними. К семи родителям применили административные меры за допущение нарушений.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в больнице умер четырехлетний мальчик, выпавший из окна.