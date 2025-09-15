Россиян предупредили о новой магнитной буре: накроет Землю уже очень скоро

Россиян предупредили о новой магнитной буре. Оказалось, что она накроет Землю уже очень скоро. Возмущения геомагнитного поля ожидаются 16 сентября с 6:00 по московскому времени. Информация об этом есть на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Отмечается, что магнитная буря на этот раз будет не сильной, всего G1, и продлится около трех часов. Затем геомагнитные возмущения значительно упадут. И ближе к вечеру 16 сентября магнитная буря окончательно ослабнет.
Ранее KP.RU сообщил, как магнитная буря влияет на здоровье россиян. Оказалось, что метеозависимые люди могут чувствовать слабость, а также жаловаться на головную боль. Кроме того, вероятно повышение артериального давления. Нужно исключить употребление алкогольных напитков и есть более легкую пищу. А также аналитики издания дали точный прогноз магнитных бурь до 22 сентября 2025 года.