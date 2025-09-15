Россиян предупредили о новой магнитной буре: накроет Землю уже очень скоро

Ранее KP.RU сообщил, как магнитная буря влияет на здоровье россиян. Оказалось, что метеозависимые люди могут чувствовать слабость, а также жаловаться на головную боль. Кроме того, вероятно повышение артериального давления. Нужно исключить употребление алкогольных напитков и есть более легкую пищу. А также аналитики издания дали точный прогноз магнитных бурь до 22 сентября 2025 года.