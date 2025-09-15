Mash: Ваенга может потерять голос во время гастролей после операций на горло

По словам представителей певицы, за часовое выступление Ваенга получает восемь миллионов рублей плюс один миллион на команду из 17 человек. Саундчек занимает около четырех часов, а необходимость в медицинской помощи пока отсутствует — организаторы справляются самостоятельно. При этом никто не может гарантировать проведение концерта, так как это зависит от состояния и усталости певицы, передает Telegram-канал.