Кобзев одержал победу на выборах главы Иркутской области

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев набрал на выборах главы региона 60,79 процента голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. Соответствующая информация следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
Второе место занимает кандидат от КПРФ — экс-губернатор области Сергей Левченко. За него проголосовали 22,65 процента жителей. На третьей строчке — депутат заксобрания региона Лариса Егорова от партии «Справедливая Россия — За правду», 8,08 процента голосов.
На последней строчке — кандидат от ЛДПР, первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков. Он набрал 5,82 процента голосов, передает ТАСС.
Действующего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина вновь избрали главой региона — за чиновника отдали 70,94 процента голосов.
В этот же день в информационном центре ЦИК России добавили, что Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», избран губернатором Свердловской области по итогам выборов.
Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что страна не может существовать без власти.