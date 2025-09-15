Энергетики обесточат столицу: Кишинев погрузится во тьму — отключения ударят по Буюканам и Рышкановке

Жители Буюкан и Рышкановки временно останутся без электричества.
О запланированных на 15 сентября работах сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Л. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — частично с 09:00 до 19:00.
Рышкановка:
Флорэрий, 43, Пажурий, 15 — частично с 09:20 до 16:00.
Пер. 1 Флорэрий, 6−8, Мачилор, 18, Пажурий, 13, 13/1, 13/2, 15, 16, 16/1, 16/4, 16A, 16B, 16G, 16T, 17A, 18−30, 999 — частично с 09:20 до 16:00.