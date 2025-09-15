Аптеку в Ростовской области оштрафовали за отсутствие обязательных лекарств

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о штрафе в отношении местной аптеки, в которой во время проверки отсутствовал весь минимальный ассортимент необходимых лекарств. Об этом сообщили в Территориальном органе Росздравнадзора по региону.
Поводом для внеплановой проверки послужили индикаторы риска. В ходе рейда специалисты надзорного ведомства зафиксировали беспрецедентное нарушение: в аптеке не было в наличии ни одного препарата из утвержденного минимального перечня лекарственных средств, которые должны быть доступны для покупателей в любой момент.
Помимо критического нарушения ассортимента, проверка выявила и другие серьезные недочеты. Оказалось, что работник, осуществлявший фармацевтическую деятельность, не имел необходимого профильного образования, а также не обладал ни сертификатом специалиста, ни свидетельством об аккредитации.
Также Росздравнадзор обнаружил нарушения в правилах отпуска лекарственных препаратов, находящихся в особом учете. В частности, было зафиксировано, что провизор отпустил покупателю две упаковки препарата, популярного в среде наркозависимых, в то время как в рецепте была назначена только одна.
По итогам проверки материалы дела были переданы в суд. Арбитражный суд Ростовской области признал аптечную организацию виновной в осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных законодательством (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ), и назначил ей административный штраф.
