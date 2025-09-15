Аптеку в Ростовской области оштрафовали за отсутствие обязательных лекарств

Также Росздравнадзор обнаружил нарушения в правилах отпуска лекарственных препаратов, находящихся в особом учете. В частности, было зафиксировано, что провизор отпустил покупателю две упаковки препарата, популярного в среде наркозависимых, в то время как в рецепте была назначена только одна.