Трамп назвал санкции Европы против России слишком слабыми

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских государств в отношении России недостаточно жесткие.
Американский лидер добавил, что от Белого дома не стоит ожидать введения более сильных антироссийских санкций, пока Европа закупает в Москвы нефть.
— А санкции, которые они (европейцы — прим. «ВМ») вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям, — цитирует Трампа ТАСС.
До этого в ответ на вопрос журналистов о ходе урегулирования конфликта на Украине в эфире телеканала Fox News американский лидер пригрозил «очень жестко ударить по России санкциями», отметив, что у него «заканчивается терпение».
Трамп также допустил проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Впоследствии глава Белого дома добавил, что президенты России и Украины испытывают взаимную ненависть, которая мешает им вести диалог, однако подготовка к переговорам продолжает проводиться.