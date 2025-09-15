Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре выпустят транспортные карты с уникальным дизайном

В Самаре представили новые транспортные карты в честь Десятилетия науки и технологий.

Источник: департамент транспорта

В Самаре показали новые транспортные карты с уникальным дизайном. Их выпустят в честь Десятилетия науки и технологий, сообщают в департаменте транспорта.

— Коллекцию карт официально представят на юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который проходит по национальному проекту «Молодежь и дети», — отметили в сообщении.

В каждом регионе разработали свой дизайн, который отражает культурные и исторические особенности. В Самарской области карту выполнили в футуристической стилистике. На поверхности изобразили инновационный воздушный транспорт. Тираж составит 1 тысячу экземпляров. Купить карту можно будет в офисах организации, на станциях метро, пригородных электропоездов и в почтовых отделениях.