В Самаре выпустят транспортные карты с уникальным дизайном

В каждом регионе разработали свой дизайн, который отражает культурные и исторические особенности. В Самарской области карту выполнили в футуристической стилистике. На поверхности изобразили инновационный воздушный транспорт. Тираж составит 1 тысячу экземпляров. Купить карту можно будет в офисах организации, на станциях метро, пригородных электропоездов и в почтовых отделениях.