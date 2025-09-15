В Самаре выпустят транспортные карты с уникальным дизайном

В Самаре показали новые транспортные карты с уникальным дизайном. Их выпустят в честь Десятилетия науки и технологий, сообщают в департаменте транспорта.
— Коллекцию карт официально представят на юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который проходит по национальному проекту «Молодежь и дети», — отметили в сообщении.
В каждом регионе разработали свой дизайн, который отражает культурные и исторические особенности. В Самарской области карту выполнили в футуристической стилистике. На поверхности изобразили инновационный воздушный транспорт. Тираж составит 1 тысячу экземпляров. Купить карту можно будет в офисах организации, на станциях метро, пригородных электропоездов и в почтовых отделениях.