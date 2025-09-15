Главные новости 15 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 сентября 2025.
Трамп заявил, что саммит РФ, США и Украины пройдет «сравнительно скоро»
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского с его участием состоятся «сравнительно скоро». Политик при этом отказался назвать приблизительную дату и требующийся для подготовки к встрече период, но заверил, что она точно будет организована.
Спикер Джонсон поддержал введение санкций против России
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон считает, что введение рестрикций против России давно назрело. Он уточнил, что окончательное решение об усилении антироссийских санкций будет принимать президент Дональд Трамп. Джонсон добавил, что сенат конгресса также поддерживает инициативу введения ограничений.
В ЦИК России подвели предварительные итоги выборов
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России объявили о предварительных результатах голосования в 14 регионах. С 12 по 14 сентября в субъектах страны прошло не менее 20 кампаний по прямым выборам должностных лиц, по итогам которых большинство голосов набрали действующие губернаторы и и. о. губернаторов.
Иран одобрил соглашение с МАГАТЭ
В Китае сообщили о взрыве НЛО
Жители провинции Шандунь в Китае считают, что стали свидетелями взрыва НЛО 12 сентября. Уничтожение объекта в небе наблюдали граждане городов Вэйфан и Жичжао. Люди рассказали, что видели яркую светящуюся точку, напоминающую факел, которая летела с очень высокой скоростью, а затем вспыхнула и исчезла.