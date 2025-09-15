Главные новости 15 сентября 2025 года

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России объявили о предварительных результатах голосования в 14 регионах. С 12 по 14 сентября в субъектах страны прошло не менее 20 кампаний по прямым выборам должностных лиц, по итогам которых большинство голосов набрали действующие губернаторы и и. о. губернаторов.