Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 15 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 15 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 15 сентября 2025.

Трамп заявил, что саммит РФ, США и Украины пройдет «сравнительно скоро»

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского с его участием состоятся «сравнительно скоро». Политик при этом отказался назвать приблизительную дату и требующийся для подготовки к встрече период, но заверил, что она точно будет организована.

Спикер Джонсон поддержал введение санкций против России

Источник: AP 2024

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон считает, что введение рестрикций против России давно назрело. Он уточнил, что окончательное решение об усилении антироссийских санкций будет принимать президент Дональд Трамп. Джонсон добавил, что сенат конгресса также поддерживает инициативу введения ограничений.

В ЦИК России подвели предварительные итоги выборов

Источник: РИА "Новости"

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России объявили о предварительных результатах голосования в 14 регионах. С 12 по 14 сентября в субъектах страны прошло не менее 20 кампаний по прямым выборам должностных лиц, по итогам которых большинство голосов набрали действующие губернаторы и и. о. губернаторов.

Иран одобрил соглашение с МАГАТЭ

Источник: Reuters

Ядерный комитет Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) одобрил документ о сотрудничестве между республикой и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Сотрудникам агентства разрешили доступ к трем ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, но по согласованию с ВСНБ.

В Китае сообщили о взрыве НЛО

Источник: РИА "Новости"

Жители провинции Шандунь в Китае считают, что стали свидетелями взрыва НЛО 12 сентября. Уничтожение объекта в небе наблюдали граждане городов Вэйфан и Жичжао. Люди рассказали, что видели яркую светящуюся точку, напоминающую факел, которая летела с очень высокой скоростью, а затем вспыхнула и исчезла.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше