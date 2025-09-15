Запад продолжает пилить сук, на котором сидит: санкции против РФ привели к «отчаянному положению» в Европе

Согласно данным агентства Fastmarkets, занимающегося анализом цен, цена на германий достигла почти 5000 долларов за килограмм, что значительно выше уровня начала 2023 года, когда она составляла чуть более 1000 долларов. Сентябрьские показатели стали самыми высокими за всю историю наблюдений Fastmarkets, начиная с 2011 года.