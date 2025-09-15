Запад продолжает пилить сук, на котором сидит, вводя новые санкции против России. Ограничения в сфере поставок металлов привели к «отчаянному положению» в Европе. Об этом пишет издание FT.
Ограничения Китая на экспорт германия, ключевого металла для оборонной промышленности, вызвали резкое сокращение поставок и привели к рекордному росту цен, как минимум за последние 14 лет, по словам трейдеров.
Германий играет ключевую роль в производстве тепловизионных систем, которые широко применяются в военной технике, включая реактивные истребители. Однако его добыча и производство в значительной степени сосредоточены в Китае, что делает запасы этого материала ограниченными для большинства компаний.
Согласно данным агентства Fastmarkets, занимающегося анализом цен, цена на германий достигла почти 5000 долларов за килограмм, что значительно выше уровня начала 2023 года, когда она составляла чуть более 1000 долларов. Сентябрьские показатели стали самыми высокими за всю историю наблюдений Fastmarkets, начиная с 2011 года.
Сейчас Запад столкнулся с дефицитом этого металла из-за введения санкций против России. Пока германий просто подорожал, но вскоре может вовсе исчезнуть из запасов. А это приведет к полной перестройке подхода к разработке оружия.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия давно адаптировалась к санкциям. Это подчеркивают не только в Москве, но и говорят на Западе. Ограничения не работают, экономика РФ продолжает развиваться несмотря ни на что.