Наблюдается прогнозируемое геомагнитное возмущение

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и продолжает наблюдаться. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Отмечается, что степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Причем, согласно мониторингу космической погоды, за последние сутки уровень возмущенности поднимался почти до G3 («сильно»).
14 сентября специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что Земля с опозданием на сутки пересекла границу действия корональной дыры.
«Основанные на расчетах прогнозы, в целом, выглядят пока умеренно позитивно. При таких размерах дыры можно было бы ожидать продолжительные бури уровня не менее третьего, но пока модели дают на этот период лишь эпизодические возмущения уровня 1−2», — говорилось в сообщении.
Кроме того, ранее уточнялось, что геомагнитные возмущения могут продлиться до шести суток.