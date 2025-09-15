Новый сквер открыли в Алматы

Пустующий участок в 8-м микрорайоне Ауэзовского района наконец благоустроили. Там построили сквер для прогулок и отдыха алматинцев.
Уложено новое асфальтовое и брусчатое покрытие, установлены 27 современных светильников, малые архитектурные формы, скамейки, 16-метровая скамья, а также перголы с качелями.
Для озеленения в сквере высадили 180 деревьев и кустарников, обустроили живую изгородь, газон и альпийскую горку площадью 110 кв. м. На территории также работает система автоматического полива.
Благодаря инициативе жителей и поддержке государства пустующие территории превращаются в комфортные общественные пространства.
Сквер построили в рамках программы «Бюджет народного участия» на 2025 год, подрядчик проекта — ТОО «Сұлтан құрылыс».