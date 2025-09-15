Ричмонд
Новый сквер открыли в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы появился новый сквер. Там высадили сотни деревьев, положили новый асфальт, установили скамейки, качели и светильники.

Источник: Акимат Алматы

Пустующий участок в 8-м микрорайоне Ауэзовского района наконец благоустроили. Там построили сквер для прогулок и отдыха алматинцев.

Уложено новое асфальтовое и брусчатое покрытие, установлены 27 современных светильников, малые архитектурные формы, скамейки, 16-метровая скамья, а также перголы с качелями.

рассказали в районном акимате

Для озеленения в сквере высадили 180 деревьев и кустарников, обустроили живую изгородь, газон и альпийскую горку площадью 110 кв. м. На территории также работает система автоматического полива.

Благодаря инициативе жителей и поддержке государства пустующие территории превращаются в комфортные общественные пространства.

отметили чиновники

Сквер построили в рамках программы «Бюджет народного участия» на 2025 год, подрядчик проекта — ТОО «Сұлтан құрылыс».