От костюмов химзащиты до квадроциклов: пермские школьники приняли участие в слете «Первая помощь»

При поддержке совета ветеранов ГУ МЧС России по Пермскому краю на площадке Дворца детского (юношеского) творчества в Перми прошел городской слет «Первая помощь». В нем приняли участие более двухсот подростков 11−17 лет, сообщают в теруправлении МЧС.