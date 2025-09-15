От костюмов химзащиты до квадроциклов: пермские школьники приняли участие в слете «Первая помощь»

При поддержке совета ветеранов ГУ МЧС России по Пермскому краю на площадке Дворца детского (юношеского) творчества в Перми прошел городской слет «Первая помощь». В нем приняли участие более двухсот подростков 11−17 лет, сообщают в теруправлении МЧС.
Во время испытаний школьники продемонстрировали знания и практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. А организаторы подготовили для них выставку.
современного оборудования и техники МЧС и обед из полевой кухни. Школьники познакомились с порядком поступления в профильные вузы, примерили боевой костюм пожарного и костюмы радиационной и химической защиты, осмотрели оборудование реанимобиля и уникальные квадроциклы МЧС.