Из Новосибирской области за неделю депортировали 15 иностранцев

Также на прошедшей неделе полицейские проверили восемь объектов, где проживали или работали иностранные граждане. В ходе проверок было зафиксировано 290 нарушений миграционного законодательства. По итогам рейдов в отношении восьми иностранцев приняты решения о принудительном выдворении за пределы территории Российской Федерации.