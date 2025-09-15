Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Новосибирской области за неделю депортировали 15 иностранцев

За неделю выявлено 290 нарушений миграционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Из Новосибирской области в период с 8 по 14 сентября депортировали 15 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщил замначальника регионального МВД Кирилл Травин в ходе оперативного совещания при губернаторе 15 сентября.

Также на прошедшей неделе полицейские проверили восемь объектов, где проживали или работали иностранные граждане. В ходе проверок было зафиксировано 290 нарушений миграционного законодательства. По итогам рейдов в отношении восьми иностранцев приняты решения о принудительном выдворении за пределы территории Российской Федерации.

Кроме того, в течение недели в регион прибыли 8 101 иностранный гражданин. Покинули Новосибирскую область — 7 917 человек.