Из Новосибирской области за неделю депортировали 15 иностранцев

Из Новосибирской области в период с 8 по 14 сентября депортировали 15 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщил замначальника регионального МВД Кирилл Травин в ходе оперативного совещания при губернаторе 15 сентября.
Также на прошедшей неделе полицейские проверили восемь объектов, где проживали или работали иностранные граждане. В ходе проверок было зафиксировано 290 нарушений миграционного законодательства. По итогам рейдов в отношении восьми иностранцев приняты решения о принудительном выдворении за пределы территории Российской Федерации.
Кроме того, в течение недели в регион прибыли 8 101 иностранный гражданин. Покинули Новосибирскую область — 7 917 человек.