Все идет из детства: В Германии объяснили ненавистное отношение Мерца к России

Нимайер: Мерц ненавидит Россию из-за плохого отношения к СССР.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц может с такой ненавистью относиться к России из-за историй про СССР, которые ему рассказывали в детстве. Таким мнением с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик отметил, что канцлером ФРГ в этом вопросе руководят эмоции, а не здравый смысл. И это говорит о наличии у Мерца «личных причин быть против России».

«Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет», — заявил Нимайер, задаваясь параллельно вопросом, неужели Мерц стремится к новой войне, чтобы отомстить за 1945 год.

Ранее Мерц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Он считает, что Киев должен участвовать в любых переговорах, а ЕС обязан помогать Украине защищаться. Канцлер призвал Россию к миру, предупредив, что без этого санкции ужесточат.

