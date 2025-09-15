Два человека утонули за неделю в водоемах Ростовской области

Помимо работы на водоемах, подразделения противопожарной службы области были задействованы на тушении природных возгораний. За отчетный период было зарегистрировано 53 природных пожара, общая площадь которых составила 1,129 гектара. Огнеборцы совершили 93 выезда, 41 из которых — непосредственно на тушение. В районах, где работают областные пожарные части, было ликвидировано 31 возгорание.