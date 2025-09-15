Два человека утонули за неделю в водоемах Ростовской области

Два случая трагической гибели на воде произошли в Ростовской области за минувшую неделю, с 8 по 14 сентября. Об этом сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
Тела двух утонувших были извлечены спасателями из водоемов в Шолоховском и Матвеево-Курганском районах. Причины происшедшего в обоих случаях устанавливаются.
Помимо работы на водоемах, подразделения противопожарной службы области были задействованы на тушении природных возгораний. За отчетный период было зарегистрировано 53 природных пожара, общая площадь которых составила 1,129 гектара. Огнеборцы совершили 93 выезда, 41 из которых — непосредственно на тушение. В районах, где работают областные пожарные части, было ликвидировано 31 возгорание.
Также за семь дней спасатели приняли участие в ликвидации последствий 14 дорожно-транспортных происшествий. Ими была оказана помощь 20 пострадавшим.
