Звезда «Обители зла» Хайнц прострелил нос женщине, подрезавшей его машину

«Женщина быстро позвонила в полицию и сообщила, что ей выстрелили в лицо, в то время как Хайнц умчался — прямо на территорию кампуса Стоктонского университета. Когда офицеры прибыли, Хайнца уже давно не было, а жертва, к счастью, получила несмертельную рану носа», — говорится в материале.