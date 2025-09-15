Звезда «Обители зла» Хайнц прострелил нос женщине, подрезавшей его машину

Полиция арестовала 48-летнего Эрнеста Уэсли Хайнца, игравшего в «Обители зла» и «Клане Сопрано», за покушение на убийство женщины, пишет New York Post со ссылкой на полицейское управление Галлоуэй Тауншип.
Как рассказала пострадавшая, мужчина набросился на нее с пистолетом после аварийной ситуации на дороге. Он выскочил из машины, подбежал к ее автомобилю, направил оружие в салон и выстрелил ей в лицо.
«Женщина быстро позвонила в полицию и сообщила, что ей выстрелили в лицо, в то время как Хайнц умчался — прямо на территорию кампуса Стоктонского университета. Когда офицеры прибыли, Хайнца уже давно не было, а жертва, к счастью, получила несмертельную рану носа», — говорится в материале.
Уточняется, что силовики три часа прочесывали территорию университета, Хайнца нашли в студенческом общежитии.
Его арестовали, в ближайшее время суд назначит ему меру пресечения. По словам актера, конфликту способствовало то, что девушка подрезала его на дороге.
